Россиянам дали советы, как не прогореть на инвестициях

Прежде чем погрузиться в мир инвестирования, нужно погасить долги с высокими процентами и создать чрезвычайный фонд, который рассчитан на базовые расходы в течение полугода. Такой совет дал сертифицированный NFEC-инструктор по финансовому образованию в Совете финансовых педагогов США Томас Малак.

"Вложение денег в различные активы приведёт к краху, если их придётся возвращать из-за незапланированных расходов. Заведите резервный фонд, например на высокодоходном сберегательном счёте", — посоветовал он в беседе с Gazetametro.ru.

Также важно чётко определиться, куда именно хочется вложиться. Специалисты призывают выяснить все детали и не поддаваться обещаниям из первой же рекламы. Необходимо поставить определённую инвестиционную цель, например определённый доход к моменту выхода на пенсию, покупку дома или финансирование образования.

"Я предлагаю инвестирование фиксированной суммы денег через регулярные промежутки времени и стоимостное инвестирование — покупку недооценённых акций. Для людей с небольшим стартовым капиталом инвестирование в недорогие индексные фонды или фонды, торгуемые на бирже, может быть хорошим вариантом, поскольку они предлагают широкую диверсификацию и низкие комиссионные", — отметил старший редактор инвестиционного сайта tradingplatforms.com Эдит Ридс.

Новички могут легко попасть в инвестиционную ловушку. Чтобы этого не произошло, не следует принимать решения на основании эмоций, которые связаны с погоней за рыночными тенденциями. Покупка акций в одном секторе повышает риск потерь. Необходимо быть осторожным и со схемами быстрого обогащения и обещаниями гарантированной прибыли, так как они часто разочаровывают.

"Для кого-то первым шагом будет, например, перечисление 25 долларов в месяц на брокерский счёт. Эти небольшие стартовые взносы часто являются катализатором, который меняет представление человека о себе: от "инвестирование — это слишком большая задача для такого человека, как я" до "я инвестор с портфелем, придерживающийся определённой стратегии", — считает эксперт.