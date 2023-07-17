Агент прокомментировала сообщения о попытке суицида звезды фильма "Все умрут, а я останусь"

Агент звезды фильма "Все умрут, а я останусь" Ольги Шуваловой опровергла попытку суицида актрисы. Как утверждает Юлия Назметова, артистке потребовалась помощь медиков из-за проблем с давлением. Сейчас, по её словам, с Шуваловой всё нормально, она находится дома.

"Какое самоубийство, вы что? <...> Давление прыгнуло, она вызвала скорую, а СМИ раздули, как будто пыталась покончить с собой. Всё в порядке, Оля дома", — заверила Назметова в беседе с "Газетой.ru".