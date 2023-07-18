В ГД внесли поправку о наказании до пяти лет тюрьмы за пропаганду экстремизма

Поправка о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма внесена в Госдуму. Об этом в телеграм-канале заявил глава Комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарёв.

"Внесли на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма <...>. Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Поправку предлагается внести в статью 280 Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Таким образом, предлагается приравнять ответственность за пропаганду экстремизма к наказанию за призывы к осуществлению такой деятельности. Данная поправка, подчеркнул Пискарёв, направлена в первую очередь на защиту детей и молодёжи от деструктивного влияния.