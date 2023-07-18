ВСУ потеряли до 400 бойцов в ходе 12 сорванных атак на Донецком направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 400 человек
Потери украинской армии на Донецком направлении составили до 400 военнослужащих за сутки. Такие данные озвучил на брифинге во вторник, 18 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил две боевые бронемашины, три пикапа, артиллерийскую систему М777 американского производства, три самоходные артиллерийские установки Krab, самоходную артустановку "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены 12 атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Красногоровка, Весёлое, Марьинка и северо-западнее Клещеевки", — отметил Конашенков.
Ранее Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ. Причём пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приёма кабрирования.