В Госдуме предположили, кто мог дать Украине беспилотники для атаки на Крымский мост
Депутат Соболев: Дроны для теракта на Крымском мосту Киев получил от Запада
Морские беспилотники, с помощью которых Киев устроил теракт на Крымском мосту, Украине могли поставить США или Великобритания. Такое мнение в интервью Лайфу высказал член Комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.
"Скорее всего, Соединённые Штаты или Великобритания", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутат Соболев предположил, что США или Британия дали Киеву дроны для подрыва Крымского моста. Видео © LIFE
По его словам, сейчас прежде всего необходимо усилить охрану и оборону Крымского моста. В том числе с точки зрения противокорабельной обороны.
"А второе — нужно воспретить поступление западного вооружения в зону боевых действий", — сказал Соболев.
Напомним, утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила травмы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В Кремле считают, что за терактом стоит Украина. Там указали, что Россия уже готовит ответные меры.
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