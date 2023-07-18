В Госдуме предположили, кто мог дать Украине беспилотники для атаки на Крымский мост

Морские беспилотники, с помощью которых Киев устроил теракт на Крымском мосту, Украине могли поставить США или Великобритания. Такое мнение в интервью Лайфу высказал член Комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.

"Скорее всего, Соединённые Штаты или Великобритания", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Депутат Соболев предположил, что США или Британия дали Киеву дроны для подрыва Крымского моста. Видео © LIFE

По его словам, сейчас прежде всего необходимо усилить охрану и оборону Крымского моста. В том числе с точки зрения противокорабельной обороны.