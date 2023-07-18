Госдума утвердила повышение предельного возраста пребывания в запасе на пять лет

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для ряда званий, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, новый предельный возраст повышается для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов в запасе: для первого разряда — с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет. Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве: для военнослужащих запаса, имеющих воинские звания старших офицеров, — 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет.

Как следует из документа, граждан могут вызвать из резерва при призыве по мобилизации, заключении контракта "для участия в деятельности по восстановлению международного мира за пределами России", а также при заключении контракта о пребывании в добровольческом формировании.

Законопроект теперь будет направлен в Совет Федерации, а в случае принятия верхней палатой парламента — на подписание президенту и на публикацию. Только после этого он вступит в силу.