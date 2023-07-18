Два спортивных комментатора в Италии дошутились про секс в эфире

Комментаторов итальянского государственного телеканала RAI Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки отстранили от эфиров на ЧМ по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке с 14 по 30 июля. Как сообщает Repubblica, скандал разгорелся из-за сексистских и расистских шуток во время прямого эфира.

В ходе трансляции соревнований по прыжкам в воду один из комментаторов отвесил шутку с сексуальным подтекстом в адрес британки Ясмин Харпер, а также сравнил рост итальянок и нидерландок, заявив, что "в постели они все одного роста". Ещё один "шутник" исказил имя соотечественника — итальянца Риккардо Джованнини, назвав его "Ликкардо". После этого комментаторы пошутили, что так бы спортсмена называли в Китае.

В дальнейшем комментаторы попытались сослаться на "поломку микрофонов", якобы они не знали, что находятся в эфире. В итоге руководство телеканала отстранило обоих сотрудников от работы на неопределённый срок.