Житель Томска убил продавца из-за четырёх украденных мандаринов
В Томске задержали мужчину, который совершил убийство на рынке из-за замечания
В Томске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. По предварительным данным, он совершил преступление, получив замечание по поводу кражи четырёх мандаринов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Преступление было совершено сегодня утром на одном из городских рынков", — уточнила она.
Представитель министерства добавила, что на данный момент подозреваемый находится в территориальном отделе полиции.
Ранее Лайф писал о другом криминальном событии, которое произошло в Сибири. В Красноярском крае молодой человек убил возлюбленную и сжёг её тело в машине.
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