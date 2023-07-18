Хуснуллин оценил стоимость восстановления Крымского моста в миллиард рублей

"Сколько будет стоить — пока мы видим 1 миллиард – 1,3 миллиарда. Это предварительные расчёты", — сказал он журналистам.

Лайф напоминает, что взрыв на Крымском мосту случился утром 17 июля. Мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Сейчас проехать по Крымскому мосту могут только легковые авто, причём движение восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Автобусы и грузовики направляются на полуостров по альтернативному маршруту — через новые российские регионы либо через паромную переправу. Железнодорожное сообщение также открыто.