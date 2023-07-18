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18 июля, 16:20
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Хуснуллин оценил стоимость восстановления Крымского моста в миллиард рублей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил стоимость восстановления Крымского моста после теракта в 1–1,3 миллиарда рублей.

"Сколько будет стоить — пока мы видим 1 миллиард – 1,3 миллиарда. Это предварительные расчёты", — сказал он журналистам.

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Лайф напоминает, что взрыв на Крымском мосту случился утром 17 июля. Мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Сейчас проехать по Крымскому мосту могут только легковые авто, причём движение восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Автобусы и грузовики направляются на полуостров по альтернативному маршруту — через новые российские регионы либо через паромную переправу. Железнодорожное сообщение также открыто.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина

Александра Вишнякова
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