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18 июля, 17:08

Ивлеева получила главную роль в фэнтези-комедии "Мальвина"

<p>Настя Ивлеева. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/ivleeva360/2897" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ivleeva360</a></p>

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Российская блогерша, телеведущая Анастасия Ивлеева сыграет Мальвину в одноимённой фэнтези-комедии. Об этом сообщили в продюсерском центре "Марс медиа".

Сюжет разворачивается вокруг 30-летней девушки (эта роль досталась актрисе Марине Васильевой), которая потерялась в жизни. На помощь ей приходит Мальвина — воображаемая подруга из детских воспоминаний. В фильме также сыграет Никита Ефремов, а режиссёром выступает Даша Чаруша. Релиз "Мальвины" запланирован на 28 марта 2024 года.

"Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами. У неё точно есть чему поучиться всем нам", — приводит "Газета.ru" слова Ивлеевой.

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Отметим, что это для неё не дебют на большом экране. Ранее блогерша снялась в сериале "Монастырь". Однако Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения на проект из-за "оскорбления чувств верующих".

Наталья Исакова
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