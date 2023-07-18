Медведев высказался о серьёзных угрозах, которым вынуждена противостоять Россия

Угрозы, которым сегодня противостоит Россия, на десятилетия вперёд определят развитие нашей страны. Об этом заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что мы противостоим крайне серьёзным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", — сказал он на заседании программной комиссии ЕР.

Медведев добавил, что в ближайшей перспективе при планировании федерального бюджета следует учитывать потребности всех звеньев военно-промышленного комплекса и ВС РФ. В текущей ситуации, как он подчеркнул, бюджет должен быть прежде всего ориентирован на нужды спецоперации.