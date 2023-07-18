Медведев высказался о серьёзных угрозах, которым вынуждена противостоять Россия
Медведев: Угрозы, которым противостоит Россия, повлияют на развитие страны
Угрозы, которым сегодня противостоит Россия, на десятилетия вперёд определят развитие нашей страны. Об этом заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что мы противостоим крайне серьёзным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед", — сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
Медведев добавил, что в ближайшей перспективе при планировании федерального бюджета следует учитывать потребности всех звеньев военно-промышленного комплекса и ВС РФ. В текущей ситуации, как он подчеркнул, бюджет должен быть прежде всего ориентирован на нужды спецоперации.
Ранее Медведев призвал создать надёжную систему ПВО как внутри РФ, так и в зоне СВО. Также зампред Совбеза отметил, что российской стороне необходимо просчитывать все угрозы в контексте военной помощи Запада Киеву.