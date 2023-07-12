Медведев: Россия и НАТО находятся за гранью войны

Россия и НАТО находятся уже не на грани войны, а за пределами этой грани. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание Совета Украина – НАТО.

"Создан Совет НАТО – Украина. В 2002 году был создан Совет Россия – НАТО. Чем всё закончилось, хорошо известно. Сейчас альянс и наша страна находятся на грани (точнее, за её пределами) войны", — написал он в "Твиттере".