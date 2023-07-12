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12 июля, 18:14

Медведев: Россия и НАТО находятся за гранью войны

Россия и НАТО находятся уже не на грани войны, а за пределами этой грани. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание Совета Украина – НАТО.

"Создан Совет НАТО – Украина. В 2002 году был создан Совет Россия – НАТО. Чем всё закончилось, хорошо известно. Сейчас альянс и наша страна находятся на грани (точнее, за её пределами) войны", — написал он в "Твиттере".

Медведев считает, что на этот раз всё закончится иначе: Совет Украина – НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон – участниц данной структуры.

"Третья мировая всё ближе": Медведев подвёл собственные итоги саммита НАТО

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Лайф напоминает: 16 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация приступила к созданию Совета Украина НАТО. 11 июля стало известно о принятии документа из трёх пунктов о "приближении" Украины к альянсу.

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ТАСС / Софья Сандурская

Никита Осипов
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