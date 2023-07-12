Медведев: Россия и НАТО находятся за гранью войны
Россия и НАТО находятся уже не на грани войны, а за пределами этой грани. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание Совета Украина – НАТО.
"Создан Совет НАТО – Украина. В 2002 году был создан Совет Россия – НАТО. Чем всё закончилось, хорошо известно. Сейчас альянс и наша страна находятся на грани (точнее, за её пределами) войны", — написал он в "Твиттере".
Медведев считает, что на этот раз всё закончится иначе: Совет Украина – НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон – участниц данной структуры.
Лайф напоминает: 16 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация приступила к созданию Совета Украина – НАТО. 11 июля стало известно о принятии документа из трёх пунктов о "приближении" Украины к альянсу.
ТАСС / Софья Сандурская