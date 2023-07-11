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11 июля, 19:41

"Третья мировая всё ближе": Медведев подвёл собственные итоги саммита НАТО

Медведев заявил, что после саммита НАТО третья мировая война всё ближе

Украина, по всей вероятности, никогда не сможет стать членом НАТО, а своими решениями альянс толкает мир к третьей мировой войне всё ближе. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подводя собственные итоги первого дня саммита Североатлантического альянса.

"Страну 404 в НАТО позвать. Но примут — неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе", — написал Медведев в телеграм-канале.

Упомянул политик и о намерении стран – членов НАТО увеличить военную помощь Киеву. По его оценке, "ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог". Данное решение он счёл "предсказуемостью высшего уровня, до идиотизма" и добавил, что оно приближает "третью мировую войну всё ближе".

Подводя итог, Медведев заявил, что данные доводы НАТО для России будут означать лишь то, что спецоперация на Украине будет продолжена с прежними целями, одна из которых — "отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно)".

"Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", — добавил политик.

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Байден решил не ходить на ужин для участников саммита НАТО

Напомним, сегодня участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Точной даты никто не назвал. Украинский лидер Владимир Зеленский не стал давать каких-либо комментариев насчёт итогового документа саммита НАТО, хотя ранее он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в альянс.

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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