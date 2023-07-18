"Серьёзная проблема": Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем может создать большая грудь

Многие женщины мечтают о большой груди, чтобы получить мужское внимание. Причём у некоторых такой "подарок" уже есть, но ничего хорошего от этого нет, ведь слишком большой бюст, то есть гигантомастия, может серьёзно навредить здоровью. Онколог-маммолог Александр Сойнов отметил, что у женщин с огромной грудью болят спина, шея и плечи, а также нарушается осанка.

По его словам, причинами таких проблем могут быть генетическая предрасположенность, лишний вес, изменение гормонального статуса или приём определённых препаратов. Улучшит ситуацию операция — при редукционной маммопластике удаляют часть молочной железы. Но перед хирургическим вмешательством нужно проконсультироваться с врачом. Есть и другие, более консервативные способы избавиться от большой груди. Можно носить более подходящий бюстгальтер, похудеть и укрепить мышцы спины.

"Гигантомастия может стать серьёзной проблемой для женщины. Однако с помощью правильного лечения и ухода за грудью можно справиться с этой проблемой и улучшить своё здоровье", — заключил Сойнов в беседе с "Лентой.ру".