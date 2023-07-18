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18 июля, 18:14
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"Серьёзная проблема": Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем может создать большая грудь

Врач Сойнов: У женщин с огромной грудью болят плечи и нарушается осанка

Многие женщины мечтают о большой груди, чтобы получить мужское внимание. Причём у некоторых такой "подарок" уже есть, но ничего хорошего от этого нет, ведь слишком большой бюст, то есть гигантомастия, может серьёзно навредить здоровью. Онколог-маммолог Александр Сойнов отметил, что у женщин с огромной грудью болят спина, шея и плечи, а также нарушается осанка.

По его словам, причинами таких проблем могут быть генетическая предрасположенность, лишний вес, изменение гормонального статуса или приём определённых препаратов. Улучшит ситуацию операция — при редукционной маммопластике удаляют часть молочной железы. Но перед хирургическим вмешательством нужно проконсультироваться с врачом. Есть и другие, более консервативные способы избавиться от большой груди. Можно носить более подходящий бюстгальтер, похудеть и укрепить мышцы спины.

"Гигантомастия может стать серьёзной проблемой для женщины. Однако с помощью правильного лечения и ухода за грудью можно справиться с этой проблемой и улучшить своё здоровье", — заключил Сойнов в беседе с "Лентой.ру".

Названы условия, при которых врач может назначить операцию по пластике груди

Названы условия, при которых врач может назначить операцию по пластике груди

Ранее россиянкам раскрыли, может ли развиться рак молочной железы из-за бюстгальтера. Своим мнением на эту тему в беседе с Лайфом поделился онколог-маммолог Виктор Федосейкин.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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