Живущие в горле бактерии уличены в передаче опасной инфекции

Живущие в горле бактерии являются главной причиной передачи опасной инфекции, которая вызвана стрептококками группы А. К такому выводу пришли учёные из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти и Школы медицинских исследований Мензиса в Австралии. Их статья опубликована в журнале The Lancet Microbe.

Исследователи уточнили, что Streptococcus pyogenes, как правило, находятся на коже и в горле — они могут привести к ангине и ревматической болезни сердца. Исследователи проанализировали процесс передачи стрептококков. Для этого они изучили генетический состав сотен образцов бактерий, которые были взяты из горла и поражённых импетиго участков кожи у представителей общин коренных народов в Австралии.

Учёные выяснили, что передача стрептококков осуществлялась в основном через горло людей, не имевших симптомов инфекции. При этом ранее исследователи думали, что это происходит через кожу. Теперь у специалистов появилась возможность разработать вакцины, которые будут бороться с бактериями в горле, что позволит более эффективно предотвращать распространение инфекции.