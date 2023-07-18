В Пентагоне предупредили Украину, что контрнаступ будет долгим и кровопролитным

Глава комитета штабов Минобороны Марк Милли считает, что контрнаступление Украины, которое она пытается сейчас вести, будет долгим и кровопролитным. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне.

"Оно будет долгим, сложным и кровопролитным", — сказал американский военачальник.

Он не склонен считать, что действия Вооружённых сил в рамках контрнаступления провальные, но подчеркнул, что российские силы создали значительные линии защиты.