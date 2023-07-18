В Пентагоне предупредили Украину, что контрнаступ будет долгим и кровопролитным
Глава комитета штабов Милли: Контрнаступление ВСУ будет долгим и кровопролитным
Глава комитета штабов Минобороны Марк Милли считает, что контрнаступление Украины, которое она пытается сейчас вести, будет долгим и кровопролитным. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне.
"Оно будет долгим, сложным и кровопролитным", — сказал американский военачальник.
Он не склонен считать, что действия Вооружённых сил в рамках контрнаступления провальные, но подчеркнул, что российские силы создали значительные линии защиты.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщала, что за две недели контрнаступления ВСУ потеряли 20% задействованной техники.
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