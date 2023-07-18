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18 июля, 18:27

В Пентагоне предупредили Украину, что контрнаступ будет долгим и кровопролитным

Глава комитета штабов Милли: Контрнаступление ВСУ будет долгим и кровопролитным

Глава комитета штабов Минобороны Марк Милли считает, что контрнаступление Украины, которое она пытается сейчас вести, будет долгим и кровопролитным. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне.

"Оно будет долгим, сложным и кровопролитным", — сказал американский военачальник.

Он не склонен считать, что действия Вооружённых сил в рамках контрнаступления провальные, но подчеркнул, что российские силы создали значительные линии защиты.

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщала, что за две недели контрнаступления ВСУ потеряли 20% задействованной техники.

Обложка ©

Getty Images / Evelyn Hockstein-Pool

Андрей Григорьев
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