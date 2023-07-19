УЕФА оценит выступление крымских клубов в матчах Второй лиги России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценит ситуацию с участием крымских клубов во Второй лиге. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, УЕФА находится в контакте с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Российским футбольным союзом (РФС).

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму "особой зоны" до дальнейшего уведомления", — сообщили в организации.