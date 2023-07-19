УЕФА оценит выступление крымских клубов в матчах Второй лиги России
УЕФА: Выступлению крымских клубов во Второй лиге в РФ будет дана оценка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценит ситуацию с участием крымских клубов во Второй лиге. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, УЕФА находится в контакте с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Российским футбольным союзом (РФС).
"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму "особой зоны" до дальнейшего уведомления", — сообщили в организации.
На днях УАФ снова потребовала исключения России из ФИФА и УЕФА. Прежде УАФ обращалась с подобным призывом 25 июня. Украинская сторона считает неправомерным участие крымских клубов в российском чемпионате.
Напомним, что клубы "Севастополь" и "Рубин" стали обладателями аттестатов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в начале июня. Эти аттестаты дают им возможность играть в чемпионатах РФ. Обе команды 16 июля провели дебютные матчи во Второй лиге. В итоге "Рубин" сыграл с клубом "Биолог-Новокубанск" со счётом 1:1, а "Севастополь" сыграл со СКА со счётом 3:1.
t.me / ФК "Севастополь"