Врач перечислил возможные причины появления "косточек" на ногах

Появлению на стопах так называемых косточек, или вальгусной деформации первого пальца стопы (Hallux valgus), может предшествовать поперечное плоскостопие или даже беременность. Об этом рассказал "Газете.ru" травматолог-ортопед, заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркине Рашид Бельхамиди.

"Обычно Hallux valgus развивается на фоне поперечного плоскостопия и чаще всего у женщин, поскольку это заболевание связано с гормональной перестройкой. Есть три периода, когда может усилиться образование и рост "косточек": пубертатный, беременность и постменопауза", — пояснил Бельхамиди.

Также существуют системные заболевания, из-за которых могут появляться характерные узелки на кистях рук и стопах. В том числе это ревматоидный артрит, при котором иммунная система разрушает мелкие суставы, деформируя их и образуя костные разрастания на фалангах пальцев (узелки Гебердена и Бушара).

Ещё одно сопутствующее заболевание — подагра. При этой болезни в суставах накапливаются кристаллы мочевой кислоты. Также подобную деформацию стоп можно нередко встретить у людей, которые профессионально занимаются балетом, художественной гимнастикой либо фигурным катанием.

Доктор пояснил, что существует четыре степени вальгусной деформации стопы. На первой стадии (до 20%) заметно набухание с внешней стороны большого пальца, однако болей при этом нет. Если искривление превышает 50% — это уже четвёртая стадия, когда из-за "шишки" палец почти целиком перекрывает соседний. При ней образование болит не только при ходьбе, но и во время отдыха.

По словам Бельхамиди, чтобы избежать вальгусной деформации стопы, нужно ответственно подходить к выбору обуви: поменьше ходить на каблуках или в моделях с нефиксируемой нестабильной подошвой (например, во вьетнамках или уггах), а также использовать индивидуальные ортопедические стельки.