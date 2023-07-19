Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в РФ агента ГУР Украины

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Цилыка, задержанного в России в 2021 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

"Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Он признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений", — сообщил собеседник агентства.