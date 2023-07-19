Регион

Уведомления отключены

19 июля, 03:49
15998

Один из последних дронов ВСУ Bayraktar уничтожен российскими силами

РИА "Новости": Один из последних дронов ВСУ Bayraktar сбит на Кинбурнской косе

В ходе спецоперации на Украине уничтожен один из последних турецких беспилотников Bayraktar, находящийся на вооружении украинской армии. Как рассказал РИА "Новости" заместитель командира сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум, цель была поражена на Кинбурнской косе.

"На нашем направлении одними из последних использовались "Байрактары", поднимались с Очакова. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный — фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям был сбит буквально вчера", — сообщил Кум.

Последний полёт: Почему Киев больше не применяет дроны "Байрактар" на Украине

Последний полёт: Почему Киев больше не применяет дроны "Байрактар" на Украине

В последний раз эти беспилотники мелькали в сводках в начале мая. Причём тогда ВСУ сбили собственный "Байрактар" в небе над Киевом, сославшись на его неконтролируемый полёт. На опубликованных кадрах было видно, что машина кружила над украинской столицей. Тогда же представители американского Центра военно-морского анализа (CNA) констатировали, что Россия уничтожила практически все украинские БПЛА Bayraktar TB2.

Обложка ©

Getty Images / By Mevlut INAN

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров