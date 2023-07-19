Один из последних дронов ВСУ Bayraktar уничтожен российскими силами

В ходе спецоперации на Украине уничтожен один из последних турецких беспилотников Bayraktar, находящийся на вооружении украинской армии. Как рассказал РИА "Новости" заместитель командира сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум, цель была поражена на Кинбурнской косе.

"На нашем направлении одними из последних использовались "Байрактары", поднимались с Очакова. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный — фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям был сбит буквально вчера", — сообщил Кум.