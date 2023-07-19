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19 июля, 05:09
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В США эвакуировали завод Ford из-за сообщения о вооружённом человеке на территории

ABC: В США эвакуировали сотрудников завода Ford из-за вооружённого человека

<p>Завод Ford в округе Клей, в котором забаррикадировался вооружённый неизвестный. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ICR360" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@ICR360</a></p>

Завод Ford в округе Клей, в котором забаррикадировался вооружённый неизвестный. Обложка © Twitter / @ICR360

В округе Клей в штате Миссури в США были эвакуированы сотрудники сборочного завода американского автопроизводителя Ford. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на офис шерифа округа, причиной послужил анонимный звонок о том, что на объекте якобы находится человек с винтовкой и взрывчаткой.

Офис шерифа организовал эвакуацию сотрудников предприятия и принял решение о его закрытии. Пока власти пытались проверить возможную угрозу, позвонивший мужчина назвал офицерам вымышленное имя. Сейчас завод закрыт, а на месте происшествия работает полиция.

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Анатолий Симоненко
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