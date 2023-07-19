В США эвакуировали завод Ford из-за сообщения о вооружённом человеке на территории
ABC: В США эвакуировали сотрудников завода Ford из-за вооружённого человека
Завод Ford в округе Клей, в котором забаррикадировался вооружённый неизвестный. Обложка © Twitter / @ICR360
В округе Клей в штате Миссури в США были эвакуированы сотрудники сборочного завода американского автопроизводителя Ford. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на офис шерифа округа, причиной послужил анонимный звонок о том, что на объекте якобы находится человек с винтовкой и взрывчаткой.
Офис шерифа организовал эвакуацию сотрудников предприятия и принял решение о его закрытии. Пока власти пытались проверить возможную угрозу, позвонивший мужчина назвал офицерам вымышленное имя. Сейчас завод закрыт, а на месте происшествия работает полиция.
Ранее Лайф писал, что сотрудников Останкинской башни в Москве два дня подряд эвакуировали из-за сообщений о минировании. Никаких угроз обнаружено не было.