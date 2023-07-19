В США эвакуировали завод Ford из-за сообщения о вооружённом человеке на территории

В округе Клей в штате Миссури в США были эвакуированы сотрудники сборочного завода американского автопроизводителя Ford. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на офис шерифа округа, причиной послужил анонимный звонок о том, что на объекте якобы находится человек с винтовкой и взрывчаткой.