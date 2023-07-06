Французский полицейский оправдался за выстрел в подростка, чья гибель привела к беспорядкам
Le Parisien: Французский полицейский стрелял в подростка из-за угрозы для жизни
Французский полицейский по имени Флориан М. заявил на допросе, что причиной выстрела в подростка, гибель которого привела к массовым беспорядкам в стране, стала угроза жизни из-за действий несовершеннолетнего. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на копию допроса задержанного правоохранителя.
Вскрытие подтвердило, что подросток скончался от единственного выстрела, сделанного стражем порядка. Пуля попала в грудь молодого человека, пробив лобовое стекло и его запястье.
"Флориан М. утверждает, что чувствовал себя загнанным в угол, зажатым между автомобилем "Мерседес" и низкой стеной позади него", — отмечает издание.
Полицейский заявил, что автомобиль немного задел его. Кроме того, подросток, находившийся за рулём машины, включал передний и задний ход автомобиля, пытаясь уехать. Однако на опубликованном видео эта информация не подтверждается. Но на видеозаписи слышно, как в адрес правоохранителя подросток крикнул: "Прочь с дороги". В качестве ещё одной причины, которая привела к выстрелу, задержанный полицейский называет угрозу жизни своего напарника. Второй полицейский через боковое стекло наклонился в салон и попытался выключить зажигание автомобиля и вразумить подростка.
"Думая, что тело коллеги всё ещё находится в салоне "мерседеса", он опасался, что подросток при побеге потащит его с собой", — подчёркивает газета.
Напарник задержанного также подтвердил, что испытывал угрозу быть прижатым автомобилем к стене, но заявил, что подросток всё же заглушил авто. В то же время он указал, что парень затем "быстро положил руки на руль и переключил коробку передач". Предварительный аудиоанализ видеозаписи с происшествием показывает, что угрозу в адрес подростка "Ты получишь пулю в голову" произнёс именно коллега стрелявшего полицейского.
Массовые беспорядки во Франции вспыхнули 27 июня после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться его требованиям. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше 1000 магазинов и 200 ТЦ. Задержано около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки. А 5 июля МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков. При этом обвиняемый полицейский задержан, он принёс извинения семье погибшего.
Twitter / David Guiraud