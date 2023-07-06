Французский полицейский оправдался за выстрел в подростка, чья гибель привела к беспорядкам

Французский полицейский по имени Флориан М. заявил на допросе, что причиной выстрела в подростка, гибель которого привела к массовым беспорядкам в стране, стала угроза жизни из-за действий несовершеннолетнего. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на копию допроса задержанного правоохранителя.

Вскрытие подтвердило, что подросток скончался от единственного выстрела, сделанного стражем порядка. Пуля попала в грудь молодого человека, пробив лобовое стекло и его запястье.

"Флориан М. утверждает, что чувствовал себя загнанным в угол, зажатым между автомобилем "Мерседес" и низкой стеной позади него", — отмечает издание.

Полицейский заявил, что автомобиль немного задел его. Кроме того, подросток, находившийся за рулём машины, включал передний и задний ход автомобиля, пытаясь уехать. Однако на опубликованном видео эта информация не подтверждается. Но на видеозаписи слышно, как в адрес правоохранителя подросток крикнул: "Прочь с дороги". В качестве ещё одной причины, которая привела к выстрелу, задержанный полицейский называет угрозу жизни своего напарника. Второй полицейский через боковое стекло наклонился в салон и попытался выключить зажигание автомобиля и вразумить подростка.

"Думая, что тело коллеги всё ещё находится в салоне "мерседеса", он опасался, что подросток при побеге потащит его с собой", — подчёркивает газета.