Организация Объединённых Наций больше не может скрывать правду о гибели и ранении детей при обстрелах со стороны ВСУ. Об этом заявила сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против несовершеннолетних Наталья Никонорова в беседе с РИА "Новости".

"В сознании Запада уже проклёвываются первые ростки", — подчеркнула она.

По словам сенатора, недавно был обнародован отчёт Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором говорится о гибели и ранении детей из-за обстрелов Украины. Кроме того, организация признала 212 случаев атак Киева на школы и больницы, хотя подобных инцидентов намного больше. Никонорова подчеркнула, что ВСУ прицельно уничтожают социальные объекты. И хотя нельзя однозначно назвать ООН инструментом Запада, поскольку членами организации являются все государства, но уже демонстрировалась полная ангажированность со стороны правозащитных институтов, в том числе УВКПЧ.

"Но они уже не могут скрывать правду, её просто невозможно скрыть. Поэтому постепенно, шаг за шагом, мы продолжаем свою работу по сбору объективной информации и фактов, а уже позже приступим к её анализу", — заявила сенатор.