Блогера Штефанова проверяют по нескольким статьям из-за его фильма на YouTube

Полиция проверяет блогера Александра Штефанова из-за его документального фильма на "Ютубе". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Один из пользователей потребовал привлечь блогера к уголовной ответственности и ограничить доступ к его каналу. Возмущённый подписчик из Москвы полагает, что в ролике "Обыкновенная денацификация" Штефанов занимается "вражеской пропагандой": поддерживает ВСУ и дискредитирует российских военных, а также признаёт Донбасс и Крым частями Украины.

Сейчас контент блогера проверяют сразу по нескольким статьям, в том числе: "Возбуждение ненависти либо вражды", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".