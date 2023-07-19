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19 июля, 07:46

Блогера Штефанова проверяют по нескольким статьям из-за его фильма на YouTube

Полиция проверяет блогера Александра Штефанова из-за его документального фильма на "Ютубе". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Один из пользователей потребовал привлечь блогера к уголовной ответственности и ограничить доступ к его каналу. Возмущённый подписчик из Москвы полагает, что в ролике "Обыкновенная денацификация" Штефанов занимается "вражеской пропагандой": поддерживает ВСУ и дискредитирует российских военных, а также признаёт Донбасс и Крым частями Украины.

Сейчас контент блогера проверяют сразу по нескольким статьям, в том числе: "Возбуждение ненависти либо вражды", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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Ранее Лайф писал, что украинского певца, лидера групп "Токио" и Machete Ярослава Малого попросили проверить на предмет финансирования ВСУ. Такой запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Обложка ©

YouTube / Александр Штефанов

Иван Косицын
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    Комментарий

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    truesightсегодня в 01:45

    "поддерживает ВСУ и дискредитирует российских военных, а также признаёт Донбасс и Крым частями Украины" - вранье ничем не подтвержденное. сейчас и по тв будут это тиражировать

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