Telegraph: Провал контрнаступления принудит Украину к территориальным уступкам
Обозреватель Telegraph Роберт Кларк заявил, что Украине придётся сделать территориальные уступки, если контрнаступление ВСУ потерпит окончательный провал.
Журналист отметил, что на южных сельскохозяйственных землях Украины ожидается ещё множество боевых действий, но западным правительствам необходимо готовиться к потенциальным политическим результатам неудачного контрнаступления.
Кларк указал, что Украине и Западу грозит "сокрушительное поражение", а время играет против них, так как боевые действия будут затихать из-за наступления морозной зимы. Это даст России больше времени для укрепления обороны. Он также считает, что у Украины возникнут трудности, когда внимание Запада будет направлено на выборы в США и Великобритании.
"Действительно, мы уже на полпути к завершению сезона. Боевые действия начнут постепенно затихать, поскольку морозная зима подрывает способность войск вести боевые действия высокой интенсивности", — отметил автор материала.
Ранее глава комитета штабов Минобороны Марк Милли заявил о том, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным.
Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images