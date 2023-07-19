Telegraph: Провал контрнаступления принудит Украину к территориальным уступкам

Кларк указал, что Украине и Западу грозит "сокрушительное поражение", а время играет против них, так как боевые действия будут затихать из-за наступления морозной зимы. Это даст России больше времени для укрепления обороны. Он также считает, что у Украины возникнут трудности, когда внимание Запада будет направлено на выборы в США и Великобритании.