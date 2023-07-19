Россиян хотят оповещать о ЧС через домофоны
Глава МЧС Куренков: Оповещать о ЧС в многоквартирных домах можно через домофоны
Россиян хотят оповещать о чрезвычайных ситуациях через домофоны. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков, выступая с докладом в Совете Федерации в среду, 19 июля.
"Есть предложения и наработки зайти с оповещением в многоквартирные дома через домофоны", — отметил он.
Кстати, ещё в 2013 году сообщалось, что проект "Умный дом" с системой оповещения о ЧС посредством домофона разработал школьник из Новороссийска Михаил Вульф. Его идея не требовала смены домофона в каждой квартире — было достаточно поменять или перепрограммировать уличный домофон и вывести антенну на крышу. А сам домофон, по задумке юного изобретателя, предлагалось подключить к проводному радио, антенне, настроенной на местный телевизионный канал, интернету или другим каналам связи. Тогда, 10 лет назад, сообщалось, что разработкой Михаила заинтересовались в краевом Управлении МЧС. Неизвестно, лягут ли его идеи в основу федерального проекта, о котором сегодня говорил Куренков.
Напомним, что ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил введение единой системы оповещения о тревоге, чтобы россияне могли ориентироваться на неё, а не на фейковые сообщения. Такой сервис, по его мнению, должен работать по всей стране.
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