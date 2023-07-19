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19 июля, 09:06

Спасательный центр МЧС России создадут в Запорожской области

Куренков: В Запорожской области появится спасательный центр МЧС для защиты АЭС

Спасательный центр МЧС России появится в Запорожской области. Целью этой инициативы является защита потенциально опасных объектов, в том числе речь идёт и о местной атомной электростанции. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, выступая с докладом в Совете Федерации.

"С учётом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области", — сообщил он.

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Ранее Куренков рассказал о планах начать оповещать россиян о ЧС через домофоны. Причём десять лет назад проект "Умный дом" с системой аналогичного уведомления жильцов о чрезвычайной ситуации придумал школьник из Новороссийска Михаил Вульф. Пока неизвестно, лягут ли его идеи в основу федерального проекта, о котором рассказал Куренков.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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