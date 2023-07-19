Спасательный центр МЧС России создадут в Запорожской области

Спасательный центр МЧС России появится в Запорожской области. Целью этой инициативы является защита потенциально опасных объектов, в том числе речь идёт и о местной атомной электростанции. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, выступая с докладом в Совете Федерации.

"С учётом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области", — сообщил он.