Спасательный центр МЧС России создадут в Запорожской области
Куренков: В Запорожской области появится спасательный центр МЧС для защиты АЭС
Спасательный центр МЧС России появится в Запорожской области. Целью этой инициативы является защита потенциально опасных объектов, в том числе речь идёт и о местной атомной электростанции. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков, выступая с докладом в Совете Федерации.
"С учётом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области", — сообщил он.
Ранее Куренков рассказал о планах начать оповещать россиян о ЧС через домофоны. Причём десять лет назад проект "Умный дом" с системой аналогичного уведомления жильцов о чрезвычайной ситуации придумал школьник из Новороссийска Михаил Вульф. Пока неизвестно, лягут ли его идеи в основу федерального проекта, о котором рассказал Куренков.
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