Депутат Гусев: Если мы будем вести себя хорошо, Запад не перестанет нас грабить

Передача акций "Балтики" во временное управление соответствует российскому и международному законодательству и направлено на сохранение рабочих мест, на защиту интересов нашей страны и потребителя. Об этом заявил Лайфу первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю депутат Дмитрий Гусев.

Если мы будем вести себя хорошо, Запад не перестанет нас грабить, уверен Дмитрий Гусев. Видео © LIFE

"Все те производства, которые в России находятся, они и останутся теми же производствами. Люди не потеряют рабочие места, а те, кто покупал продукцию "Балтики", будут и дальше её покупать", — сказал парламентарий.

Гусев обратил внимание, что наша страна находится под жёсткими экономическими санкциями, наше имущество и активы за рубежом незаконно осваиваются другими странами. Здесь же, в случае с Carlsberg Group, произошла "абсолютно рыночная история", отметил собеседник Лайфа. В то же время на Западе продолжали бы жёстко огранивать в правах российские компании вне зависимости от того, как разрешилась бы в итоге ситуация с "Балтикой", уверен он.