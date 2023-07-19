Депутат Гусев: Если мы будем вести себя хорошо, Запад не перестанет нас грабить
Передача акций "Балтики" во временное управление соответствует российскому и международному законодательству и направлено на сохранение рабочих мест, на защиту интересов нашей страны и потребителя. Об этом заявил Лайфу первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю депутат Дмитрий Гусев.
Если мы будем вести себя хорошо, Запад не перестанет нас грабить, уверен Дмитрий Гусев. Видео © LIFE
"Все те производства, которые в России находятся, они и останутся теми же производствами. Люди не потеряют рабочие места, а те, кто покупал продукцию "Балтики", будут и дальше её покупать", — сказал парламентарий.
Гусев обратил внимание, что наша страна находится под жёсткими экономическими санкциями, наше имущество и активы за рубежом незаконно осваиваются другими странами. Здесь же, в случае с Carlsberg Group, произошла "абсолютно рыночная история", отметил собеседник Лайфа. В то же время на Западе продолжали бы жёстко огранивать в правах российские компании вне зависимости от того, как разрешилась бы в итоге ситуация с "Балтикой", уверен он.
"Если вы думаете, что мы будем вести себя хорошо — они перестанут нас грабить? Так это абсолютно не связанные два процесса. Что бы мы ни делали, они продолжат делать то, что задумали. Это уже ясно всем", — заключил Дмитрий Гусев в беседе с Лайфом.
Напомним, что Carlsberg Group, в которую входит пивоваренная компания "Балтика", после начала специальной военной операции объявила об уходе с российского рынка. В воскресенье, 16 июля, президент Владимир Путин подписал указ о переходе долей иностранных владельцев компании Danone и пивоваренной компании "Балтика" во временное управление России. В Carlsberg Group с этим, конечно, не согласились.
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