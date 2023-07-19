Юные жители Херсонщины отправились на отдых в Крым благодаря шефству Калининградской области

Дети Генического и Новотроицкого округов Херсонской области поехали на отдых в Евпаторию. 200 подростков направились в детский оздоровительный пансионат "Россия" благодаря шефской помощи Калининградской области.

Дети из Херсонской области отправились на отдых в Крым. Видео © Предоставлено Лайфу

"Мы видим, что Россия — страна больших возможностей. В этом учебном году наши дети получили уникальную возможность посетить многие места. Это и Евпатория, и Геленджик, и Москва, и Калуга — разные университетские смены", — рассказала директор генической школы № 3 Ольга Карпенко.

Она поблагодарила Министерство образования Калининградской области и некоммерческий фонд "Ценность жизни" за организацию поездки. Карпенко отметила, что для детей подготовлен разнообразный выбор — ребята могут выбирать отдых по своему вкусу. Все сопутствующие расходы взяло на себя Минобразования Калининградской области. Это не первая группа, которая едет на отдых в Крым. В ближайшие дни ещё несколько десятков школьников отправятся в детский лагерь на берегу моря.

Дети из Каланчакского и Чаплинского округов Херсонской области, выехавшие на каникулы в предыдущую смену, поблагодарили Калининградскую область за отдых в Евпатории. Подростки признались, что им всё очень понравилось.