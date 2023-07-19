Шеф британской разведки заявил, что считает главной угрозой не Россию, а другую страну

Главным объектом внимания службы внешней разведки Великобритании МИ-6 является не Россия, а Китай. Об этом заявил в среду, 19 июля, глава ведомства Ричард Мур в ходе выступления в британском посольстве в Праге.

"Сегодня Россия не является единственным самым важным стратегическим объектом внимания моей службы. На Китай мы выделяем больше ресурсов, чем на что бы то ни было. Это отражает его растущую глобальную важность", — пояснил шеф британской разведки.