Шеф британской разведки заявил, что считает главной угрозой не Россию, а другую страну
Глава британской разведки MI-6 Мур: Главный объект нашего внимания — не РФ, а Китай
Главным объектом внимания службы внешней разведки Великобритании МИ-6 является не Россия, а Китай. Об этом заявил в среду, 19 июля, глава ведомства Ричард Мур в ходе выступления в британском посольстве в Праге.
"Сегодня Россия не является единственным самым важным стратегическим объектом внимания моей службы. На Китай мы выделяем больше ресурсов, чем на что бы то ни было. Это отражает его растущую глобальную важность", — пояснил шеф британской разведки.
Ранее Лайф писал, что на прошедшем саммите в Вильнюсе члены НАТО договорились "вместе защищаться от угрожающего поведения" одной страны — и речь шла не про Россию. Оказалось, что сильнее всего союзников заботит ядерная модернизация Китая, которая, со слов генсека Йенса Столтенберга, "не имеет прецедентов по скорости и масштабу".
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