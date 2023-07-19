Глава МЧС Куренков предложил возобновить регулярные проверки бизнеса

В МЧС РФ выступили за возобновление регулярных проверок бизнеса, несмотря на действующий в стране мораторий. Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного часа в Совфеде глава ведомства Александр Куренков.

Ранее Лайф писал, что Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса. При этом в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого рисков, к которым относятся социальные, промышленные объекты, и отдельных видов деятельности, имеющих максимальный или близкий уровень причинения вреда, проверки будут проходить на основании специальных индикаторов. Также новое постановление разрешает исключать плановые проверки, если им предшествовал профилактический визит контрольного лица.