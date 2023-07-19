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19 июля, 09:53

В РФ могут разрешить укрываться в любых подземных сооружениях при военных конфликтах

Куренков: МЧС России хочет разрешить использовать любые подземные укрытия

В России задумались о бомбоубежищах на время военных конфликтов. Так, МЧС РФ начало прорабатывать правовые механизмы использования любых подземных сооружений в такие периоды. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совфеде.

"Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах", — сказал министр.

Глава МЧС Куренков предложил возобновить регулярные проверки бизнеса

Глава МЧС Куренков предложил возобновить регулярные проверки бизнеса

Ранее Куренков заявил, что в Запорожской области появится спасательный центр МЧС России. Цель — защитить потенциально опасные объекты, в том числе и местную АЭС.

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Агентство городских новостей "Москва"

Светлана Оперук
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