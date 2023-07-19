В РФ могут разрешить укрываться в любых подземных сооружениях при военных конфликтах
Куренков: МЧС России хочет разрешить использовать любые подземные укрытия
В России задумались о бомбоубежищах на время военных конфликтов. Так, МЧС РФ начало прорабатывать правовые механизмы использования любых подземных сооружений в такие периоды. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совфеде.
"Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах", — сказал министр.
Ранее Куренков заявил, что в Запорожской области появится спасательный центр МЧС России. Цель — защитить потенциально опасные объекты, в том числе и местную АЭС.
Агентство городских новостей "Москва"