В РФ могут разрешить укрываться в любых подземных сооружениях при военных конфликтах

В России задумались о бомбоубежищах на время военных конфликтов. Так, МЧС РФ начало прорабатывать правовые механизмы использования любых подземных сооружений в такие периоды. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совфеде.