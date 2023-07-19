Россиянам назвали небанальные способы повысить уровень "гормонов счастья"

Эндорфины, или в народе "гормоны счастья", помогают человеку чувствовать себя хорошо, усиливают удовольствие, уменьшают боль и дискомфорт. Несколько простых действий могут повысить содержание "счастья" в организме — например любимое хобби или объятия. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Как повысить содержание "гормонов счастья"?

1. Любимая музыка, культурные мероприятия, выставки.

2. Собственное творчество: как пишет Павлова, годится всё — от вязания до выпиливания лобзиком.

3. Обучение — хоть кулинарные курсы, хоть высшая математика.

4. Доброе общение с близкими людьми. Это может стать мощным источником силы, указала врач.

5. Смех. Есть исследования, что он способствует быстрейшему восстановлению и выздоровлению пациентов.

6. Массаж, сауны, хаммам и прочие удовольствия. Профессиональный массаж способен повысить все четыре гормона и сделать вас счастливее. Если нет возможности пойти к специалисту, можно помассировать себе ноги, руки, шею, даже расчесать волосы, советует Павлова.

7. Поцелуи и объятия. Они дают не только чувство радости и счастья, но и чувство безопасности, чего так не хватает в нашей стрессовой жизни.