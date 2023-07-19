Россиянам назвали небанальные способы повысить уровень "гормонов счастья"
Врач Павлова: Повысить уровень эндорфинов можно с помощью обучения и сауны
Эндорфины, или в народе "гормоны счастья", помогают человеку чувствовать себя хорошо, усиливают удовольствие, уменьшают боль и дискомфорт. Несколько простых действий могут повысить содержание "счастья" в организме — например любимое хобби или объятия. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
Как повысить содержание "гормонов счастья"?
1. Любимая музыка, культурные мероприятия, выставки.
2. Собственное творчество: как пишет Павлова, годится всё — от вязания до выпиливания лобзиком.
3. Обучение — хоть кулинарные курсы, хоть высшая математика.
4. Доброе общение с близкими людьми. Это может стать мощным источником силы, указала врач.
5. Смех. Есть исследования, что он способствует быстрейшему восстановлению и выздоровлению пациентов.
6. Массаж, сауны, хаммам и прочие удовольствия. Профессиональный массаж способен повысить все четыре гормона и сделать вас счастливее. Если нет возможности пойти к специалисту, можно помассировать себе ноги, руки, шею, даже расчесать волосы, советует Павлова.
7. Поцелуи и объятия. Они дают не только чувство радости и счастья, но и чувство безопасности, чего так не хватает в нашей стрессовой жизни.
А ранее эндокринолог Полина Жаркова назвала Лайфу три других способа стать "более счастливым" — по её словам, выработке эндорфинов способствуют любая физическая активность, сбалансированное питание и минимизация стресса.
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