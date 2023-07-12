Эндокринолог дала три простых совета, как повысить уровень "гормонов счастья"

Эндорфины, или в народе "гормоны счастья", помогают человеку чувствовать себя хорошо, усиливают удовольствие, уменьшают боль и дискомфорт. Оказывается, ряд простых действий может повысить содержание эндорфинов в организме. Как стать "более счастливым", Лайфу рассказала врач – эндокринолог-диетолог клиники "МЕДСИ в Домодедово" Полина Жаркова.

Двигайтесь

Любая физическая активность способствует выработке "гормонов счастья", говорит врач. Днём это может быть любой спорт, который приносит вам удовольствие: бег, танцы, силовые тренировки, теннис, футбол, волейбол. И даже контактные виды спорта, например бокс. А в вечернее время лучше отдавать предпочтение расслабляющим методикам, например йоге, медитации и дыхательным упражнениям, потому что чрезмерные физические нагрузки за два часа до сна могут вызывать нарушение сна и усиливать стресс.

Правильно питайтесь

Как бы банально ни звучало, но сбалансированное питание поможет поддержать организм во время стресса. А вот заедание проблем сладким, напротив, приведёт к увеличению выработки кортизола.

"Существуют продукты, снижающие риск развития депрессивных расстройств и деменции, — это продукты, богатые полифенолами. К таким продуктам относятся бананы, тёмный шоколад, клетчатка, зелёный чай, продукты натурального брожения — квашеная капуста, комбуча, кимчи, кефир и йогурт", — отмечает Жаркова.