Эндокринолог дала три простых совета, как повысить уровень "гормонов счастья"
Врач Жаркова: Выработке эндорфинов способствует любая физическая активность
Эндорфины, или в народе "гормоны счастья", помогают человеку чувствовать себя хорошо, усиливают удовольствие, уменьшают боль и дискомфорт. Оказывается, ряд простых действий может повысить содержание эндорфинов в организме. Как стать "более счастливым", Лайфу рассказала врач – эндокринолог-диетолог клиники "МЕДСИ в Домодедово" Полина Жаркова.
Двигайтесь
Любая физическая активность способствует выработке "гормонов счастья", говорит врач. Днём это может быть любой спорт, который приносит вам удовольствие: бег, танцы, силовые тренировки, теннис, футбол, волейбол. И даже контактные виды спорта, например бокс. А в вечернее время лучше отдавать предпочтение расслабляющим методикам, например йоге, медитации и дыхательным упражнениям, потому что чрезмерные физические нагрузки за два часа до сна могут вызывать нарушение сна и усиливать стресс.
Правильно питайтесь
Как бы банально ни звучало, но сбалансированное питание поможет поддержать организм во время стресса. А вот заедание проблем сладким, напротив, приведёт к увеличению выработки кортизола.
"Существуют продукты, снижающие риск развития депрессивных расстройств и деменции, — это продукты, богатые полифенолами. К таким продуктам относятся бананы, тёмный шоколад, клетчатка, зелёный чай, продукты натурального брожения — квашеная капуста, комбуча, кимчи, кефир и йогурт", — отмечает Жаркова.
Минимизируйте источник стресса
В роли "раздражителя" могут выступать проблемы в отношениях, высокая нагрузка на работе, финансовые трудности и физическая боль. Эндокринолог советует выявить триггер и не зацикливаться на негативных мыслях. Переключиться и снизить уровень стресса помогут новое хобби, встречи с друзьями или общение с животными.
"Если справиться самостоятельно не получается, необходимо обратиться к психотерапевту. Врач поможет освоить расслабляющие методики или при необходимости назначит терапию", — добавила собеседница Лайфа.
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