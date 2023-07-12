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12 июля, 13:00

Эндокринолог дала три простых совета, как повысить уровень "гормонов счастья"

Врач Жаркова: Выработке эндорфинов способствует любая физическая активность

Эндорфины, или в народе "гормоны счастья", помогают человеку чувствовать себя хорошо, усиливают удовольствие, уменьшают боль и дискомфорт. Оказывается, ряд простых действий может повысить содержание эндорфинов в организме. Как стать "более счастливым", Лайфу рассказала врач – эндокринолог-диетолог клиники "МЕДСИ в Домодедово" Полина Жаркова.

Двигайтесь

Любая физическая активность способствует выработке "гормонов счастья", говорит врач. Днём это может быть любой спорт, который приносит вам удовольствие: бег, танцы, силовые тренировки, теннис, футбол, волейбол. И даже контактные виды спорта, например бокс. А в вечернее время лучше отдавать предпочтение расслабляющим методикам, например йоге, медитации и дыхательным упражнениям, потому что чрезмерные физические нагрузки за два часа до сна могут вызывать нарушение сна и усиливать стресс.

Правильно питайтесь

Как бы банально ни звучало, но сбалансированное питание поможет поддержать организм во время стресса. А вот заедание проблем сладким, напротив, приведёт к увеличению выработки кортизола.

"Существуют продукты, снижающие риск развития депрессивных расстройств и деменции, это продукты, богатые полифенолами. К таким продуктам относятся бананы, тёмный шоколад, клетчатка, зелёный чай, продукты натурального брожения квашеная капуста, комбуча, кимчи, кефир и йогурт", — отмечает Жаркова.

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Минимизируйте источник стресса

В роли "раздражителя" могут выступать проблемы в отношениях, высокая нагрузка на работе, финансовые трудности и физическая боль. Эндокринолог советует выявить триггер и не зацикливаться на негативных мыслях. Переключиться и снизить уровень стресса помогут новое хобби, встречи с друзьями или общение с животными.

"Если справиться самостоятельно не получается, необходимо обратиться к психотерапевту. Врач поможет освоить расслабляющие методики или при необходимости назначит терапию", — добавила собеседница Лайфа.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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