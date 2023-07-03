Каждая вторая россиянка страдает ожирением, заявила кандидат наук

Ожирение или избыточную массу тела можно наблюдать у 50% женщин трудоспособного возраста в России. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

"Проблема чрезвычайно широко распространена среди жителей мегаполисов развитых стран. В настоящее время и в России отмечается большое количество людей с избыточной массой тела. В большом количестве это наблюдается у женщин. 50% женщин трудоспособного возраста в городах имеют ожирение или избыточную массу тела", — сообщила врач в беседе с РИАМО.

В наши дни тема снижения массы тела стала достаточно актуальной, отметила эксперт. Однако иногда мотивации и желания бывает недостаточно для того, чтобы начать сбрасывать лишний вес. В реализации могут быть сложности, которые не компенсировать даже при помощи нужного настроения и моральной готовности заняться своим здоровьем.

При этом между значением массы тела и показателями смертности есть прямая корреляция, добавила эндокринолог. Статистика показывает, что чем ниже у людей значение индекса массы тела, тем выше продолжительность их жизни.

"Также доказано, что нормализация массы тела ведёт к снижению артериального давления, нормализации уровня липидов, то есть холестерина и глюкозы в крови, а это уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ряда других", — подытожила Тананакина.