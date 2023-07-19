Место укуса болит и сильно опухает: Жителей российского региона атаковали загадочные кровопийцы

В Самарской области жители жалуются на неких насекомых. Укушенное ими место начинает болеть, краснеет, зудит и опухает. Предполагается, что это мошки, которых трудно заметить.

Одна из местных жительниц рассказала телеканалу ГТРК "Самара", что сначала не придала значения укусу на ноге. Но со временем область поражения увеличивалась, краснела и всё больше зудела.

"На следующий день нога начала опухать и болеть, после чего поднялась температура", — поделилась женщина.

Ей оказали помощь в больнице. Медики рассказали, что этот случай не единичный — с такими же симптомами обращалось уже 20 человек. Какое именно насекомое так сильно кусает местных жителей, пока не известно.

Энтомолог Екатерина Пархоменко рассказала, что нашествие мошки, которая может вызывать подобное, фиксируется уже второй сезон. Подобные случаи также были в Волгоградской области.