Российские военные заняли важную железнодорожную станцию под Купянском

Российские военные заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по результатам хода специальной военной операции за минувшие сутки. Располагается эта станция недалеко от города Купянска, который находится под контролем ВСУ.

"Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области", — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в целом подразделения Западной группировки войск за сутки продвинулись на Купянском направлении более чем на один километр в глубину. По фронту же им удалось пройти до двух километров.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности", — сказал Конашенков.

Российская авиация и артиллерия поразили украинские подразделения в районах Синьковки, Кисловки, Берестового, Новосёловского. Под Песчаным уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.