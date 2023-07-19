В природном заказнике в ЯНАО выпустят птиц, с которыми летал Путин

В Куноватский заказник, расположенный в ЯНАО, перевозят шесть молодых стерхов. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Салехарда сообщает Ura.ru.

Cтоит отметить, что в 2012 году президент страны Владимир Путин совершил на Ямале полёт со стерхами, чтобы указать им путь на зимовку.

Президент РФ Владимир Путин за штурвалом мотодельтаплана, который стерхи принимают за своего вожака. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

"Шестеро краснокнижных птиц отправились на новое место жительства. Вертолёт с шестью стерхами поднялся над Салехардом и взял курс на Куноватский природный заказник", — отметили в администрации Салехарда.

Уже сегодня их планируют выпустить на свободу. Уточняется, что птицы прибыли на Ямал из Окского государственного биосферного заповедника, где восстанавливают популяцию стерхов. В Куноватском заказнике обитают 23 стерха.