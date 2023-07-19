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Опубликовано 19 июля 2023, 11:34
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Минобороны сообщило о серьёзном продвижении российских войск под Купянском

Конашенков: На Купянском направлении ВС РФ продвинулись более чем на километр

Российские войска успешно продолжают наступление на Купянском направлении, в течение минувших суток наши бойцы продвинулись более чем на один километр, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, ударами авиации и огнём артиллерии были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). Также вблизи села Песчаное (Харьковская область) удалось ликвидировать склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ.

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Ранее Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 100 человек. Он также добавил, что наши бойцы отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли действия ДРГ.

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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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