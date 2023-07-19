Минобороны сообщило о серьёзном продвижении российских войск под Купянском
Конашенков: На Купянском направлении ВС РФ продвинулись более чем на километр
Российские войска успешно продолжают наступление на Купянском направлении, в течение минувших суток наши бойцы продвинулись более чем на один километр, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту", — сказал он в ходе брифинга.
По его словам, ударами авиации и огнём артиллерии были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). Также вблизи села Песчаное (Харьковская область) удалось ликвидировать склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ.
Ранее Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 100 человек. Он также добавил, что наши бойцы отразили на этом направлении четыре атаки противника и пресекли действия ДРГ.
ТАСС / Александр Полегенько