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Опубликовано 19 июля 2023, 11:30
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Озвучены данные о колоссальных потерях армии Зеленского на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 340 бойцов

Более 340 украинских военнослужащих уничтожено на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 19 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства. Кроме того, украинская армия лишилась двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, отечественной самоходной артустановки "Гвоздика", а ещё двух гаубиц Д-30.

За сутки под Донецком отбито 13 атак ВСУ
За сутки под Донецком отбито 13 атак ВСУ

Ранее Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ. Причём пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приёма кабрирования.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Марина Калегина
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