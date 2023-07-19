Озвучены данные о колоссальных потерях армии Зеленского на Донецком направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 340 бойцов
Более 340 украинских военнослужащих уничтожено на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 19 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства. Кроме того, украинская армия лишилась двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, отечественной самоходной артустановки "Гвоздика", а ещё двух гаубиц Д-30.
Ранее Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ. Причём пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приёма кабрирования.
ТАСС / Коновалов Алексей