Озвучены данные о колоссальных потерях армии Зеленского на Донецком направлении

Более 340 украинских военнослужащих уничтожено на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду, 19 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства. Кроме того, украинская армия лишилась двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, отечественной самоходной артустановки "Гвоздика", а ещё двух гаубиц Д-30.