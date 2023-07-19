СФ принял закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе

Сенаторы приняли поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые устанавливают новый предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Согласно одобренному закону, теперь предельный возраст имеющих воинские звания россиян, которые относятся к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, а к третьему — с 50 до 55 лет. Одобрены и изменения, связанные с находящимися в запасе, в мобилизационном резерве. Так, предельный возраст старших офицеров повысился до 65 лет, младших офицеров — до 60 лет, а имеющих иные воинские звания — до 55 лет. При этом на уровне 70 лет сохраняется предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, которые имеют звания высших офицеров.

Нормы закона вступят в силу с 1 января 2024 года, причём также предусматривается переходный период до 1 января 2028 года. Это необходимо для поэтапного перевода в отставку граждан, которые находятся в запасе. Получается, что те, кто отметит в 2024 году 50-летие, будут пребывать в запасе до 51 года, а если столько исполнится в 2025-м — до 52 лет и так далее до 2027 года.

С 1 января 2028 года все россияне, которые имеют воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов будут пребывать в запасе до 55 лет. При этом не подлежат зачислению граждане в возрасте от 50 до 54 лет, переведённые военкомами в отставку до 1 января 2024 года. Хотя такие россияне могут самовольно подать заявление о желании продолжать находиться в запасе до достижения нового предельного возраста. Вместе с тем поправки предусматривают возможность для срочников или пребывающих в запасе пойти по контракту на службу для участия в операциях, которые ВС РФ или другие войска и воинские формирования проводят за пределами России.