Отслуживших призывников отправили к местам проживания

Все прошедшие срочную службу призывники уволены и направлены в места постоянного проживания, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", — рассказали там.

В ведомстве добавили, что Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ организовало систему контроля за ходом призыва и работу "прямых телефонных линий". Всего на них было получено более полутора тысяч звонков.