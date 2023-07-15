Отслуживших призывников отправили к местам проживания
Минобороны: Все прошедшие срочную службу граждане направлены домой
Все прошедшие срочную службу призывники уволены и направлены в места постоянного проживания, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", — рассказали там.
В ведомстве добавили, что Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ организовало систему контроля за ходом призыва и работу "прямых телефонных линий". Всего на них было получено более полутора тысяч звонков.
Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России с 1 апреля весеннего призыва. Как подчёркивали в Минобороны, все срочники будут проходить службу на территории страны. Сегодня, 15 июля, весенний призыв завершился, всего под него попали 147 тысяч человек.
ТАСС / Иван Ноябрев