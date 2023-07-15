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15 июля, 09:15

Отслуживших призывников отправили к местам проживания

Минобороны: Все прошедшие срочную службу граждане направлены домой

Все прошедшие срочную службу призывники уволены и направлены в места постоянного проживания, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", рассказали там.

В ведомстве добавили, что Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ организовало систему контроля за ходом призыва и работу "прямых телефонных линий". Всего на них было получено более полутора тысяч звонков.

Минобороны заявило о попытках сорвать весенний призыв в Армию России

Минобороны заявило о попытках сорвать весенний призыв в Армию России

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России с 1 апреля весеннего призыва. Как подчёркивали в Минобороны, все срочники будут проходить службу на территории страны. Сегодня, 15 июля, весенний призыв завершился, всего под него попали 147 тысяч человек.

Обложка ©

ТАСС / Иван Ноябрев

Матвей Константинов
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