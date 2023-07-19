Невролог рассказала, у кого чаще всего развивается метеозависимость
Врач Демьяновская: Метеозависимость развивается при хронических заболеваниях
Чаще всего метеозависимость развивается у людей с хроническими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми или неврологическими. В таком случае надо обсудить реакцию на погоду с врачом, чтобы он назначил нужные препараты. Такой совет дала невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.
"Если же метеозависимость возникает у людей без хронических заболеваний, к её коррекции стоит подходить профилактически. Такие мероприятия, как закаливание, воздушные ванны, умеренные физические нагрузки, помогают тренировать вегетативную нервную систему — со временем она будет меньше реагировать на перемены погоды", — отметила медик.
Врач подчеркнула, что метеозависимость — это не болезнь. Связано такое состояние с тем, что вегетативная система довольно сильно реагирует на атмосферное давление или влажность. Резкая смена погоды вряд ли приведёт к развитию инсульта или инфаркта, но может обострить основное заболевание, что закончится сердечно-сосудистой катастрофой, предупредила Демьяновская в беседе с RТ.
При смене погоды у некоторых возникают очень сильные головные боли, причём иногда состояние человека уже кричит о том, что нужно бежать к врачу. На что стоит обратить внимание, рассказал невролог Валерий Куваев.