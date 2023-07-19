Невролог рассказала, у кого чаще всего развивается метеозависимость

Чаще всего метеозависимость развивается у людей с хроническими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми или неврологическими. В таком случае надо обсудить реакцию на погоду с врачом, чтобы он назначил нужные препараты. Такой совет дала невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

"Если же метеозависимость возникает у людей без хронических заболеваний, к её коррекции стоит подходить профилактически. Такие мероприятия, как закаливание, воздушные ванны, умеренные физические нагрузки, помогают тренировать вегетативную нервную систему — со временем она будет меньше реагировать на перемены погоды", — отметила медик.

Врач подчеркнула, что метеозависимость — это не болезнь. Связано такое состояние с тем, что вегетативная система довольно сильно реагирует на атмосферное давление или влажность. Резкая смена погоды вряд ли приведёт к развитию инсульта или инфаркта, но может обострить основное заболевание, что закончится сердечно-сосудистой катастрофой, предупредила Демьяновская в беседе с RТ.