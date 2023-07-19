Регион

Уведомления отключены

19 июля, 14:29

Невролог рассказала, у кого чаще всего развивается метеозависимость

Врач Демьяновская: Метеозависимость развивается при хронических заболеваниях

Чаще всего метеозависимость развивается у людей с хроническими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми или неврологическими. В таком случае надо обсудить реакцию на погоду с врачом, чтобы он назначил нужные препараты. Такой совет дала невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

"Если же метеозависимость возникает у людей без хронических заболеваний, к её коррекции стоит подходить профилактически. Такие мероприятия, как закаливание, воздушные ванны, умеренные физические нагрузки, помогают тренировать вегетативную нервную систему — со временем она будет меньше реагировать на перемены погоды", — отметила медик.

Врач подчеркнула, что метеозависимость — это не болезнь. Связано такое состояние с тем, что вегетативная система довольно сильно реагирует на атмосферное давление или влажность. Резкая смена погоды вряд ли приведёт к развитию инсульта или инфаркта, но может обострить основное заболевание, что закончится сердечно-сосудистой катастрофой, предупредила Демьяновская в беседе с RТ.

Сомнолог сравнила зимнее время с летним и рассказала, какое лучше

Сомнолог сравнила зимнее время с летним и рассказала, какое лучше

При смене погоды у некоторых возникают очень сильные головные боли, причём иногда состояние человека уже кричит о том, что нужно бежать к врачу. На что стоит обратить внимание, рассказал невролог Валерий Куваев.

Обложка ©

Freepik / Freepic-diller

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров