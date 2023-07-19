Ивлееву обманули на крупную сумму при попытке заказать гардеробную
Мебельная компания из Петербурга обманула Ивлееву на 1,1 миллиона рублей
Представители мебельной компании из Санкт-Петербурга обманули российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву на 1,1 миллиона рублей. Она хотела заказать гардеробную.
Как пишет Mash, Ивлеева оформила заказ у фирмы Plywood. Она одобрила проект и отдала аванс в размере 1 079 586 рублей. Через некоторое время сайт компании перестал работать, а телефоны личного менеджера и владельца фирмы оказались недоступны.
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После случившегося блогерша обратилась в суд. Выяснилось, что от этой мебельной компании пострадали десятки людей.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Анастасия Ивлеева получила главную роль в фэнтези-комедии "Мальвина". Она сыграет воображаемую подругу детства героини, которая потерялась в жизни.
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