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19 июля, 12:57
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Ивлееву обманули на крупную сумму при попытке заказать гардеробную

Мебельная компания из Петербурга обманула Ивлееву на 1,1 миллиона рублей

Представители мебельной компании из Санкт-Петербурга обманули российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву на 1,1 миллиона рублей. Она хотела заказать гардеробную.

Как пишет Mash, Ивлеева оформила заказ у фирмы Plywood. Она одобрила проект и отдала аванс в размере 1 079 586 рублей. Через некоторое время сайт компании перестал работать, а телефоны личного менеджера и владельца фирмы оказались недоступны.

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После случившегося блогерша обратилась в суд. Выяснилось, что от этой мебельной компании пострадали десятки людей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Анастасия Ивлеева получила главную роль в фэнтези-комедии "Мальвина". Она сыграет воображаемую подругу детства героини, которая потерялась в жизни.

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Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / _agentgirl_

Илья Суриков
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