Россиян предупредили о возможных проблемах с новой 100-рублёвой купюрой
Эксперт Бархота: Банкоматы могут не принять новые 100-рублёвые купюры
Новая банкнота номиналом 100 рублей. Обложка © ГУ Банка России по ЦФО
Банкоматы могут первое время не принимать новые 100-рублёвые купюры. Многие финансовые учреждения провели перенастройку аппаратов, однако проблема всё равно может возникнуть. Об этом заявил эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.
"Все банкоматы не представляется возможным обновить, но проблема не так глубока. Могут быть отдельные проблемы с внесением новых 100-рублёвых купюр. Но решить их можно: банкоматы, как правило, находятся рядом с отделениями, и в случае необходимости можно будет в кассе снять или внести на карту нужные купюры. То есть у потребителя всегда есть запасной вариант", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".
Бархота добавил, что при массовых проблемах с новыми банкнотами Центробанк придумает, как их решить. В крайнем случае можно отсрочить ввод.
Ранее Лайф узнал, как выглядят новые купюры и чем они уникальны. Кроме того, эксперты объяснили, как определить подлинность наличных денег нового вида.