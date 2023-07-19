Россиян предупредили о возможных проблемах с новой 100-рублёвой купюрой

Банкоматы могут первое время не принимать новые 100-рублёвые купюры. Многие финансовые учреждения провели перенастройку аппаратов, однако проблема всё равно может возникнуть. Об этом заявил эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

"Все банкоматы не представляется возможным обновить, но проблема не так глубока. Могут быть отдельные проблемы с внесением новых 100-рублёвых купюр. Но решить их можно: банкоматы, как правило, находятся рядом с отделениями, и в случае необходимости можно будет в кассе снять или внести на карту нужные купюры. То есть у потребителя всегда есть запасной вариант", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".