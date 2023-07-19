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19 июля, 12:49

Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком

Президент РФ Владимир Путин в ходе в заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" рассказал, как подрабатывал грузчиком.

Путин в ходе в заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" рассказал, как подрабатывал грузчиком. Видео © LIFE

"Я, когда студентом был, подрабатывал — мешки грузили на железнодорожной станции, но мне это занятие не понравилось", — сказал глава государства в ответ на рассказ одного из участников встречи о подработке грузчиком в пекарне.

Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы

Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы

Напомним, сегодня Путин участвует в заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Глава государства озвучил впечатляющие результаты работы платформы — в её программах приняли участие уже более 20 млн человек. Автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента РФ 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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