Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком
Президент РФ Владимир Путин в ходе в заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" рассказал, как подрабатывал грузчиком.
Путин в ходе в заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" рассказал, как подрабатывал грузчиком. Видео © LIFE
"Я, когда студентом был, подрабатывал — мешки грузили на железнодорожной станции, но мне это занятие не понравилось", — сказал глава государства в ответ на рассказ одного из участников встречи о подработке грузчиком в пекарне.
Напомним, сегодня Путин участвует в заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Глава государства озвучил впечатляющие результаты работы платформы — в её программах приняли участие уже более 20 млн человек. Автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента РФ 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.
kremlin.ru