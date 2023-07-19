Регион

Уведомления отключены

19 июля, 13:16
5100

"Удивительно!": Путин восхитился добровольно ушедшим на СВО нижегородским заммэра Штокманом

Путин восхитился ушедшим на фронт заммэра Нижнего Новгорода Ильёй Штокманом

Самое главное — посвящение себя своей стране. Об этом в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" заявил президент РФ Владимир Путин, выслушав рассказ бывшего заммэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который добровольцем ушёл на фронт.

Путин на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Видео © LIFE

"Самое главное — посвящение себя своей стране. С двумя детьми приняли решение уйти на линию фронта, имея перспективы карьерного роста с позиций заммэра одного из крупнейших городов страны. Удивительно", — сказал глава государства.

Путин поблагодарил Штокмана, пожелал ему всего доброго, а также успехов его сослуживцам, которым сейчас на отдельных участках приходится непросто. В целом участники спецоперации на Украине выполняют тяжелейшую работу, ведь они на фронте и днём, и ночью находятся в условиях угрозы жизни и здоровью.

"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — добавил Путин.

Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком

Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком

Напомним, в сентябре 2022 года заммэра Нижнего Новгорода Илья Штокман ушёл добровольцем на фронт. При этом официально он призван не был.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров