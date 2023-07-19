Самое главное — посвящение себя своей стране. Об этом в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" заявил президент РФ Владимир Путин, выслушав рассказ бывшего заммэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который добровольцем ушёл на фронт.

Путин на заседании набсовета АНО "Россия — страна возможностей". Видео © LIFE

"Самое главное — посвящение себя своей стране. С двумя детьми приняли решение уйти на линию фронта, имея перспективы карьерного роста с позиций заммэра одного из крупнейших городов страны. Удивительно", — сказал глава государства.

Путин поблагодарил Штокмана, пожелал ему всего доброго, а также успехов его сослуживцам, которым сейчас на отдельных участках приходится непросто. В целом участники спецоперации на Украине выполняют тяжелейшую работу, ведь они на фронте и днём, и ночью находятся в условиях угрозы жизни и здоровью.

"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — добавил Путин.