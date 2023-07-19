Отец Агутина рассказал, почему попал в больницу
Николай Агутин сообщил, что его выпишут из больницы 21 июля
Николай Агутин. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Госпитализированный композитор и педагог Николай Агутин попал в больницу в рамках планового обследования, его выпишут 21 июля. Об этом отец музыканта Леонида Агутина рассказал сам.
"Всё хорошо у меня. Я на плановой — проверить давление, туда-сюда. Через три дня, в пятницу, выхожу", — отметил он в интервью телеканалу "360".
Напомним, сообщения о том, что советского певца и композитора Николая Агутина госпитализировали, появились 19 июля. Он попал в больницу в Москве.