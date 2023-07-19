В Госдуме предложили оповещать россиян о ЧС через домовые чаты

Вместо оповещения жителей многоквартирных домов о чрезвычайных ситуациях через домофоны МЧС стоит развивать сеть СМС-уведомлений. Таким мнением поделилась с журналистами зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

"На самом деле мы живём в цифровую эпоху, МЧС сейчас активно оповещает всех о предстоящих неприятностях через СМС, это гораздо более эффективно. В эпоху цифровой трансформации гораздо логичнее подумать о том, чтобы задействовать системы, которые работают в сети Интернет, домовые чаты", — приводит слова парламентария RT.

Кроме того, Разворотнева опасается, что инициатива МЧС потребует массовую установку новых домофонов, дополнительно ляжет на собственников жилья. Впрочем, если проект будет реализован по образцу, изобретённому школьником из Новороссийска, о чём ранее писал Лайф, это не сулит жильцам никаких дополнительных затрат.