Лучше не рисковать: Водителей призвали не есть конфеты с алкоголем

Автомобилистам не стоит есть конфеты с алкоголем перед вождением, так как под влиянием этой сладости может снизиться скорость реакции. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.

"Автомобилисту нельзя есть конфеты с алкоголем. Их употребление, конечно, не приведёт к тому, что человек не сможет рулить. Но если возникнет какая-нибудь экстремальная ситуация, например кто-то выскочит на дорогу, реакция водителя может подвести", — отметила она в беседе с "Москвой 24".

Врач также предупредила, что алкотестер может выявить присутствие спирта в крови после употребления таких конфет и это тоже повод не рисковать.