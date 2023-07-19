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19 июля, 13:59

Лучше не рисковать: Водителей призвали не есть конфеты с алкоголем

Диетолог Соломатина призвала автомобилистов не есть конфеты с алкоголем

Автомобилистам не стоит есть конфеты с алкоголем перед вождением, так как под влиянием этой сладости может снизиться скорость реакции. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.

"Автомобилисту нельзя есть конфеты с алкоголем. Их употребление, конечно, не приведёт к тому, что человек не сможет рулить. Но если возникнет какая-нибудь экстремальная ситуация, например кто-то выскочит на дорогу, реакция водителя может подвести", — отметила она в беседе с "Москвой 24".

Врач также предупредила, что алкотестер может выявить присутствие спирта в крови после употребления таких конфет и это тоже повод не рисковать.

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Ранее Лайф писал, сколько бокалов можно выпить, если завтра за руль. Кроме того, сотрудники ГИБДД объяснили, как даже без алкотестера выявляют пьяных водителей.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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