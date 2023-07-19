Лучше не рисковать: Водителей призвали не есть конфеты с алкоголем
Диетолог Соломатина призвала автомобилистов не есть конфеты с алкоголем
Автомобилистам не стоит есть конфеты с алкоголем перед вождением, так как под влиянием этой сладости может снизиться скорость реакции. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.
"Автомобилисту нельзя есть конфеты с алкоголем. Их употребление, конечно, не приведёт к тому, что человек не сможет рулить. Но если возникнет какая-нибудь экстремальная ситуация, например кто-то выскочит на дорогу, реакция водителя может подвести", — отметила она в беседе с "Москвой 24".
Врач также предупредила, что алкотестер может выявить присутствие спирта в крови после употребления таких конфет и это тоже повод не рисковать.
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